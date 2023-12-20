Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Кирилла Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Баффало» со счётом 9:4

Хет-трик Кирилла Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Баффало» со счётом 9:4
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон, а также хет-трик на счету российского нападающего Кирилла Марченко. Нападающий Егор Чинахов и защитник Иван Проворов сделали по две голевые передачи.

За «Баффало» голами отличились Расмус Далин, Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон и Дилан Козенс.

После 33 матчей «Коламбус» занимает 15 место в Восточной конференции с 27 очками. «Баффало» расположилось на 14-й строчке, набрав 29 очков в 33 играх.

Следующий матч «Коламбус» проведет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 9
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Далин (Козенс, Миттельштадт) – 00:30     1:1 Годро (Фантилли) – 10:35     1:2 Фантилли (Годро, Проворов) – 14:40     1:3 Марченко (Годро, Веренски) – 19:48 (pp)     1:4 Марченко (Чинахов, Пик) – 27:37     1:5 Марченко (Чинахов, Проворов) – 27:55     1:6 Гудбрансон (Тексье, Курали) – 28:52     1:7 Курали (Тексье, Гонс) – 32:27     2:7 Окпосо (Миттельштадт, Олофссон) – 38:54     3:7 Томпсон (Далин, Так) – 42:57 (pp)     4:7 Козенс (Бенсон, Миттельштадт) – 47:51     4:8 Силлинджер (Веренски, Джонсон) – 48:30     4:9 Джонсон (Силлинджер, Бемстрём) – 50:59    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android