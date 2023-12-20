Хет-трик Кирилла Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Баффало» со счётом 9:4

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Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон, а также хет-трик на счету российского нападающего Кирилла Марченко. Нападающий Егор Чинахов и защитник Иван Проворов сделали по две голевые передачи.

За «Баффало» голами отличились Расмус Далин, Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон и Дилан Козенс.

После 33 матчей «Коламбус» занимает 15 место в Восточной конференции с 27 очками. «Баффало» расположилось на 14-й строчке, набрав 29 очков в 33 играх.

Следующий матч «Коламбус» проведет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».