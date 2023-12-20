Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию и установил новый рекорд «Миннесоты»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на бостонской арене «ТД Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Миннесота Уайлд». Волевую победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Первый гол в матче помог нападающему «дикарей» прервать шестиматчевую безголевую серию в нынешнем сезоне НХЛ. Второй гол в матче помог установить новый клубный рекорд.

26-летний Капризов седьмой раз в карьере отличился в овертайме, благодаря чему вышел на чистое первое место в клубной истории по голам в дополнительное время. Ранее Капризов делил рекорд «Уайлд» по этому показателю с защитником Мэттом Дамбой, который сейчас играет за «Аризону». В активе Дамбы шесть голов в овертаймах во время выступления за «Миннесоту».