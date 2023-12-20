«Чикаго» обыграл «Колорадо», несмотря на дубль Валерия Ничушкина

Сегодня, 20 декабря, «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграло «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Лукас Райхель и Тайлер Джонсон.

За «Колорадо» дублем отличился российский нападающий Валерий Ничушкин.

После 31 матча «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции с 21 очком. «Колорадо» расположилось на 4-й строчке, набрав 40 очков в 32 играх.

Следующий матч «Чикаго» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Колорадо» сыграет с «Оттава Сенаторз».