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«Чикаго» обыграл «Колорадо», несмотря на дубль Валерия Ничушкина

«Чикаго» обыграл «Колорадо», несмотря на дубль Валерия Ничушкина
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Сегодня, 20 декабря, «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграло «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Лукас Райхель и Тайлер Джонсон.

За «Колорадо» дублем отличился российский нападающий Валерий Ничушкин.

После 31 матча «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции с 21 очком. «Колорадо» расположилось на 4-й строчке, набрав 40 очков в 32 играх.

Следующий матч «Чикаго» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Колорадо» сыграет с «Оттава Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Донато (Зайцев, Бедард) – 07:29     1:1 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 09:22 (pp)     1:2 Ничушкин (Рантанен, Малински) – 11:25 (pp)     2:2 Райхель (Бедард, Донато) – 12:56     3:2 Джонсон (Фолиньо, Зайцев) – 48:19 (pp)    
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