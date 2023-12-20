Экс-форвард «Металлурга» Филиппи: нам говорили: «Ещё раз проиграете, пойдёте на завод»

Экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Томаш Филиппи рассказал о мотивации игроков во время его выступления за клуб.

«Я был там очень счастлив. О нас там невероятно хорошо заботились, но это было связано с нашими результатами.

В то время тренером был Майк Кинэн, который был гораздо более спокойным, чем когда тренировал в НХЛ. Нам не угрожали, что мы поедем на базу, но мы несколько раз слышали, что если проиграем ещё раз, то пойдём через реку на завод. Но зная, каким был новый тренер (Илья Воробьёв) после Кинена, он бы на это не пошёл.

Виктора Рашникова (президент клуба. — Прим. «Чемпионата») мы видели всего несколько раз, когда он прилетал перед плей-офф. Он организовал большое собрание и принёс на него все награды. Казалось, как будто он разложил булочки в продуктовом магазине. Потом он снова уехал. У нас никогда не было проблем с выплатой зарплаты», — приводит слова Филиппи Sport.cz.