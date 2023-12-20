Юрий Петухов — о «Барысе»: легионеры играют слабо, сезон уже провален

Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов высказался относительно остатка сезона для астанинского «Барыса».

«Думаю, что в этом сезоне больших перемен не будет. Легионеры играют слабо, а уровень наших игроков — это не уровень первых звеньев топ-клубов. Нужно готовиться спокойно к чемпионату мира и следующему сезону. Олег Болякин — очень хороший специалист, но сезон уже провален, и мотивировать игроков к полной самоотдаче невозможно», — приводит слова Петухова Sports.kz.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сыграл 41 матч, в которых набрал 31 результативный балл и находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече казахстанский клуб сыграет в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком» 21 декабря в 19:00 мск.