Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрий Петухов — о «Барысе»: легионеры играют слабо, сезон уже провален

Юрий Петухов — о «Барысе»: легионеры играют слабо, сезон уже провален
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов высказался относительно остатка сезона для астанинского «Барыса».

«Думаю, что в этом сезоне больших перемен не будет. Легионеры играют слабо, а уровень наших игроков — это не уровень первых звеньев топ-клубов. Нужно готовиться спокойно к чемпионату мира и следующему сезону. Олег Болякин — очень хороший специалист, но сезон уже провален, и мотивировать игроков к полной самоотдаче невозможно», — приводит слова Петухова Sports.kz.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сыграл 41 матч, в которых набрал 31 результативный балл и находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече казахстанский клуб сыграет в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком» 21 декабря в 19:00 мск.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Барыс» в основное время
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android