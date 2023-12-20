«+1 Серёга в команде!» Мозякин показал фото с новорождённым сыном

Олимпийский чемпион, ныне тренер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в своём телеграм-канале опубликовал фото с новорождённым сыном Сергеем.

«+1 Серёга в команде! Добро пожаловать, Сергей Сергеевич!» — написал Мозякин.

Отметим, что супруги воспитывают сына Андрея и пятерых дочерей — Дарью, Марию, Яну, Елену и Викторию.

Напомним, Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).