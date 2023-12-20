Звёзды ПФК «Локомотив» сыграли гала-матч против легенд отечественного хоккея

В пятницу, 15 декабря, на катке «Локо-Лёд» на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» состоялся товарищеский гала-матч по хоккею между сборной клубов «Локомотив» – ОАО «РЖД» и командой легенд российского хоккея, среди которых участники Континентальной и ночной хоккейной лиги.

Гала-матч был приурочен к открытию катка с искусственным покрытием «Локо-Лёд». Каток площадью 1500 кв. м залит на территории домашнего пляжного стадиона ПФК «Локомотив», открытого в 2023 году.

В хоккейную команду «Локо» вошли ведущие игроки ПФК «Локомотив»: Фёдор Земсков, Ян Пелецкий, Амадиус Виноградов; экс-игроки футбольного «Локомотива»: Дмитрий Сычёв, Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Руслан Пименов, а также руководящий состав клуба и представители ОАО «РЖД».

Фото: Марина Шорикова

Сборной «Локомотива» противостояли многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира по хоккею: Сергей Бабиков, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Владимир Мышкин, Евгений Давыдов.

«Мы давно дружим и сотрудничаем с легендами русского хоккея и в этом году решили провести необычный дружеский матч. Для ПФК «Локомотив» этот матч стал знаковым, поскольку мы впервые вышли на лёд, да ещё и на своём поле», – подчеркнул президент ПФК «Локомотив» Виталий Погодин.

«Хоккейный гала-матч – неожиданный для ПФК «Локомотив» формат спортивного мероприятия. Впервые пляжный футбол бросил вызов хоккею. Цель – привлечь внимание поклонников каждого вида спорта и открыть «Локо-Лёд». Мы просто не могли пропустить время зимних развлечений, поэтому уже с начала декабря запустили наш каток. Здорово, что благодаря совместной работе Департамента спорта Москвы, руководства ОАО «РЖД» мы ищем и находим новые форматы мероприятий для популяризации футбола», – отметил вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки.

Матч был организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (ОАО «РЖД») и группы компаний «Стилобат». Организатор спортивной части мероприятия – ПФК «Локомотив».

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