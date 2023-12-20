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Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ в матче с «Айлендерс»
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Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ, россиянин попал в состав на матч с «Айлендерс». Матч пройдёт в ночь на 21 декабря в Вашингтоне и начнётся в 3:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 19 декабря, россиянин был вызван из АХЛ и тренировался во втором звене с Евгением Кузнецовым и Хендриксом Лапьером, а также со второй бригадой большинства.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

В предсезонке НХЛ Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.

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