Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ, россиянин попал в состав на матч с «Айлендерс». Матч пройдёт в ночь на 21 декабря в Вашингтоне и начнётся в 3:30 мск.

Вчера, 19 декабря, россиянин был вызван из АХЛ и тренировался во втором звене с Евгением Кузнецовым и Хендриксом Лапьером, а также со второй бригадой большинства.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

В предсезонке НХЛ Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.