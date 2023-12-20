Протас помогал Мирошниченко общаться с Карбери перед дебютом россиянина в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в НХЛ, россиянин попал в состав на матч с «Айлендерс». Встреча пройдёт в ночь на 21 декабря в Вашингтоне и начнётся в 3:30 мск.

Перед тренировкой «Кэпиталз» в тренерской состоялся разговор между Мирошниченко и главным тренером «Вашингтона» Спенсером Карбери. Переводчиком выступил белорусский форвард Алексей Протас. Карбери задавал вопросы о том, как Мирошниченко адаптировался к игре в АХЛ и чувствует ли он себя готовым к дебюту в НХЛ. Иван заверил тренера, что уже адаптировался к североамериканскому стилю игры и готов дебютировать в НХЛ.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.