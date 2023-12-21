Защитник «Вашингтона» Карлсон высказался об антирекордной безголевой серии Овечкина

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал антирекордную серию без голов российского нападающего Александра Овечкина. Россиянин не забивает в НХЛ на протяжении 13 матчей подряд.

«Он оказывает очень сильное атакующее воздействие, но в то же время не забивает, чего, я бы не сказал, многие ожидали. Но ты его знаешь, он может бросить вызов всем шансам и довольно быстро что-то сделать. Я думаю, что он проделал отличную работу, сохраняя спокойствие и принимая то, что происходит. Очевидно, у команды всё хорошо, и это тоже является большим фактором счастья для всех», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.