«Вашингтон» — «Айлендерс». Овечкин опять не забьёт?

21 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Айлендерс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 21 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (21.12.2023)

21 декабря состоятся три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

В последних восьми матчах «Вашингтон» победил только «Рейнджерс» (4:0), «Чикаго» (4:2) и «Каролину» (2:1 Б). Также он уступил в серии послематчевых буллитов «Далласу» (4:5 Б) и «Филадельфии» (3:4 Б). В основное время проиграл «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6) и «Нэшвиллу» (1:3).

В результате, подопечные Карбери спустились на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающей восьмую строчку «Тампа-Бэй» составляет одно очко, но при этом у «Вашингтона» имеется пять матчей в запасе. Шансы на плей-офф есть, и они неплохие.

Однако если «столичные» продолжат демонстрировать нестабильную игру, нередко лишённую идей, этот сезон может закончиться для них так же печально, как и минувший. Ещё пора бы прийти в себя Александру Овечкину. В последних 13 встречах он отметился только пятью результативными передачами.

Таким образом, капитан «Кэпиталз» побил личный антирекорд по количеству матчей без заброшенных шайб. Шансы россиянина стать лучшим снайпером в истории НХЛ становятся всё призрачнее. Овечкин пребывает, откровенно говоря, в плохой форме. Он стал на порядок медленнее.

Вероятно, Александра и команду взбодрит свежая кровь. Недавно «Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ в основной состав. В этом сезоне 19-летний нападающий принял участие в 27 матчах, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

У «Айлендерс» дела идут намного лучше, чем у «Вашингтона». В последних 10 матчах они уступили только «Сан-Хосе» (4:5 ОТ), «Бостону» (4:5 Б) и «Монреалю» (3:5). Трижды «островитяне» выиграли в овертайме. Во всех остальных — в основное время.

Таким образом, подопечные Лэйна Ламберта поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающей третье место «Филадельфии» составляет всего одно очко. С большой долей вероятности команда из Нью-Йорка закончит сезон в зоне плей-офф. Главное — не сбавлять ход.

В декабре заметно прибавили лидеры «Айлендерс». Мэттью Барзал в последних 10 встречах забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач. Бо Хорват за этот же период времени записал на свой счёт семь голов и девять ассистов, а Ноа Добсон отметился сразу 15 голевыми пасами.

Также набрал отличную форму голкипер «островитян» Илья Сорокин. Он принял участие в 6 из 10 последних игр, в которых совершил 204 сейва и отдал одну результативную передачу. В частности благодаря его стараниям звёздный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые за месяц остался без набранных очков. Его результативная серия насчитывала 12 игр.

Поставить на итоговую победу «Айлендерс» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Несмотря на то что встреча состоится в Вашингтоне, «островитяне» выглядят фаворитами.

Хочется верить, что вызов Мирошниченко моментально начнёт приносить пользу «Кэпиталз». Однако, скорее всего, у Карбери уйдёт некоторое время на то, чтобы подготовить молодого хоккеиста к игре с гораздо более опытными партнёрами. Недавно Иван признался, что очень нервничает.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 21 декабря 2023 года

«Вашингтон» очень нестабилен в этом сезоне. От него можно ждать практически чего угодно. Однако зачастую «столичные» демонстрируют невнятную игру и терпят поражения. «Айлендерс», в свою очередь, набрали шикарный ход. Их ведущие хоккеисты прибывают в шикарной форме и регулярно радуют результативностью. Полагаем, «островитяне» возьмут два очка.

Ставка: победа «Айлендерс» в матче за 1.97.