Передача Овечкина в овертайме помогла «Вашингтону» победить «Айлендерс»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум (решающая в овертайме).

У гостей отличились Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме на Строума.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

«Айлендерс», с 39 очками, занимают четвёртую строчку. В ближайшей игре коллектив из Нью-Йорка 24 декабря будет гостить у «Каролины Харрикейнз».