Два очка Кейна не помогла «Детройту» обыграть в гостях «Виннипег»
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В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (5:2).
Шайбами в составе победителей отметились Нил Пионк, Николай Элерс, Аксель Юнссон-Фьелльбю, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.
У гостей отличились Олли Мяяття и Патрик Кейн, который также записал на свой счёт результативную передачу.
«Виннипег» набрал 41 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 34 очками и идут на 11 строчке Востока.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пионк (Юнссон-Фьелльбю, Густафссон) – 15:38 1:1 Мяяття (Кейн, Копп) – 21:44 2:1 Элерс (Виларди, Демело) – 27:41 3:1 Юнссон-Фьелльбю (Сэмберг) – 30:50 4:1 Виларди (Перфетти, Моррисси) – 36:10 4:2 Кейн (Ларкин, Зайдер) – 48:41 5:2 Шайфли (Виларди, Элерс) – 55:12
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