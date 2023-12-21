Два очка Кейна не помогла «Детройту» обыграть в гостях «Виннипег»

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Шайбами в составе победителей отметились Нил Пионк, Николай Элерс, Аксель Юнссон-Фьелльбю, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

У гостей отличились Олли Мяяття и Патрик Кейн, который также записал на свой счёт результативную передачу.

«Виннипег» набрал 41 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 34 очками и идут на 11 строчке Востока.