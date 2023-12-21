Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Кейна не помогла «Детройту» обыграть в гостях «Виннипег»

Два очка Кейна не помогла «Детройту» обыграть в гостях «Виннипег»
Комментарии

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Шайбами в составе победителей отметились Нил Пионк, Николай Элерс, Аксель Юнссон-Фьелльбю, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

У гостей отличились Олли Мяяття и Патрик Кейн, который также записал на свой счёт результативную передачу.

«Виннипег» набрал 41 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 34 очками и идут на 11 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пионк (Юнссон-Фьелльбю, Густафссон) – 15:38     1:1 Мяяття (Кейн, Копп) – 21:44     2:1 Элерс (Виларди, Демело) – 27:41     3:1 Юнссон-Фьелльбю (Сэмберг) – 30:50     4:1 Виларди (Перфетти, Моррисси) – 36:10     4:2 Кейн (Ларкин, Зайдер) – 48:41     5:2 Шайфли (Виларди, Элерс) – 55:12    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android