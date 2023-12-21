«Бывает, по попе ударю». Тренер Суярков — о рукоприкладстве в детском хоккее

Известный детский тренер Сергей Суярков рассказал о тонкостях своей работы и заявил, что нельзя бить и унижать детей.

«Ну, во-первых, не надо бить детей. Надо как-то словами. Ну, бывает иногда, я так, по попе ударю. Я ещё помню, меня так же били, там не было защиты, как дадут, там такой синячок остаётся. У тренера бывают эмоции, когда иногда он их неправильно выхлёстывает, именно на детях, но это нельзя, детей бить. Но ты должен доносить детям, объяснять, их ни в коем случае нельзя унижать. Если ты начинаешь детей унижать, всё, они тебя перестают слушать и они, наоборот, всё назло делают.

Почему хороший тренер детский — хороший психолог, он умеет с детьми общаться и понимать, когда нужно ребёнка отругать, когда нельзя ребенка отругать», — сказал Суярков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».