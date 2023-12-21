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Sportsnet назвал Патрика Руа одним из кандидатов на пост главного тренера «Оттавы»

Sportsnet назвал Патрика Руа одним из кандидатов на пост главного тренера «Оттавы»
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Журналист Джош Бенето в статье на портале Sportsnet предположил, что легендарный экс-вратарь Патрик Руа мог бы стать новым главным тренером «Оттавы Сенаторз» после отставки 46-летнего канадского специалиста Ди Джея Смита.

«В хоккейном мире не так уж много звёзд, кроме Руа, чья карьера члена Зала славы на льду переросла в несколько успешных тренерских лет. В его резюме есть награда Джека Адамса, а совсем недавно Руа привёл „Квебек Ремпартс“ к титулу Мемориального кубка 2023 года. Теперь, когда Руа стал свободным агентом, его пылкий характер и нестандартные идеи могут стать именно тем, что нужно «сенаторам», — сказано в статье.

Среди других специалистов упоминаются Даниэль Альфредссон, Джей Вудкрофт, Трэвис Грин, Клод Жюльен, Крэйг Берюбе, Жерар Галлан, Джон Груден, Джей Макки.

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