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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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СКА дома крупно обыграл ХК ЦСКА, забросив шесть шайб. На счету Хайруллина пять очков

СКА дома крупно обыграл ХК ЦСКА, забросив шесть шайб. На счету Хайруллина пять очков
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В Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА в армейском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

На девятой минуте первого периода Артём Сергеев с передачи Сергея Толчинского открыл счёт в матче.

В начале второго отрезка Марат Хайруллин с передачи Максима Федотова удвоил преимущество СКА. Спустя две минуты Сергей Плотников с передачи Константина Окулова размочил счёт в игре. На 11-й минуте периода Максим Федотов с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Павел Дедунов с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина забросил четвёртую шайбу в ворота Ивана Федотова.

На третьей минуте заключительного периода Арсений Грицюк с передачи Марата Хайруллина довёл счёт до крупного. На 14-й минуте третьего периода Артём Барабоша забросил вторую шайбу ЦСКА в матче. В конце игры Борна Рендулич с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова установил окончательный счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Сергеев (Толчинский) – 08:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Федотов) – 22:10 (5x4)     2:1 Плотников (Окулов) – 24:34 (5x5)     3:1 Федотов (Глотов, Хайруллин) – 30:30 (5x5)     4:1 Дедунов (Глотов, Хайруллин) – 36:09 (5x5)     5:1 Грицюк (Хайруллин, Федотов) – 42:38 (5x4)     5:2 Барабоша (Окулов, Светлаков) – 53:39 (5x5)     6:2 Рендулич (Хайруллин, Глотов) – 58:41 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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