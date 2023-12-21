СКА дома крупно обыграл ХК ЦСКА, забросив шесть шайб. На счету Хайруллина пять очков

В Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА в армейском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
На девятой минуте первого периода Артём Сергеев с передачи Сергея Толчинского открыл счёт в матче.
В начале второго отрезка Марат Хайруллин с передачи Максима Федотова удвоил преимущество СКА. Спустя две минуты Сергей Плотников с передачи Константина Окулова размочил счёт в игре. На 11-й минуте периода Максим Федотов с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Павел Дедунов с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина забросил четвёртую шайбу в ворота Ивана Федотова.
На третьей минуте заключительного периода Арсений Грицюк с передачи Марата Хайруллина довёл счёт до крупного. На 14-й минуте третьего периода Артём Барабоша забросил вторую шайбу ЦСКА в матче. В конце игры Борна Рендулич с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова установил окончательный счёт во встрече.
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