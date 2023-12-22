Четыре очка Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Джордан Кайру, Павел Бучневич (дубль) и Алексей Торопченко. Также российский форвард Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.

У «Флориды» голом отметился Ээту Луостаринен с передачи защитника Дмитрия Куликова.

«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 33 очка в 32 матчах. «Флорида» занимает шестое место на Востоке, в активе команды 38 очков в 32 матчах.