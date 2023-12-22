Четыре очка Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Джордан Кайру, Павел Бучневич (дубль) и Алексей Торопченко. Также российский форвард Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.
У «Флориды» голом отметился Ээту Луостаринен с передачи защитника Дмитрия Куликова.
«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 33 очка в 32 матчах. «Флорида» занимает шестое место на Востоке, в активе команды 38 очков в 32 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Томас, Бучневич) – 24:50 0:2 Бучневич (Кайру, Томас) – 27:46 1:2 Луостаринен (Куликов) – 33:47 1:3 Торопченко (Сканделла, Саад) – 36:43 1:4 Бучневич (Сундквист, Томас) – 56:51
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