Главный тренер «Вашингтона» высказался о прервавшейся безрезультативной серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о заброшенной шайбе российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), благодаря которой он прервал свою 14-матчевую безголевую серию.

«Безусловно, эта шайба для Овечкина может стать потенциальным трамплином. Александр сегодня был одним из лучших в составе нашей команды. Он наносил опасные броски, хорошо открывался, шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал её. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — приводит слова Карбери журналист Бен Рэби в социальной сети «X» (ранее – Twitter).

Отметим, что в прошедшей игре Овечкин отметился и результативной передачей. Таким образом, на его счету 20 (6+14) очков в 30 встречах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ Александр провёл 1376 матчей, совершив 1503 (827+626) результативных действия.