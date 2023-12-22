Ахтямов — о контракте с «Торонто»: подписал, потому что боялся, что потом могут не позвать

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал, почему подписал контракт с «Торонто» прошедшим летом. 22-летний голкипер подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с зарплатой в $ 851 тыс. в год. Ахтямов был выбран «Торонто» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

«Летом подписал контракт с «Торонто», но уже после кэмпа вернулся в „Ак Барс“? На самом деле это было запланировано. В «Ак Барсе» знали об этом. Каждый хоккеист с детства мечтает попасть в НХЛ. Я долго думал, когда мне предложили контракт. Но всё-таки согласился, потому что боялся, что потом могут вообще не позвать. Но много слышал, что не всё там так гладко и частенько кормят лишь обещаниями.

Какие остались впечатления от двухнедельного пребывания в Северной Америке? Отличные, был очень впечатлён. «Торонто» – одна из лучших спортивных организаций в мире. Поэтому в плане условий, всё было шикарно», — цитирует Ахтямова «Татар-Информ».

22-летний Ахтямов провёл 17 матчей в КХЛ за «Ак Барс» в сезоне-2023/2024 с процентом отражённых бросков 92,1%. В выездной встрече с «Адмиралом» (3:0) голкипер сыграл «на ноль».