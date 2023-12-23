Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арбитры не засчитали гол Панарина в матче «Рейнджерс» с «Эдмонтоном»

Арбитры не засчитали гол Панарина в матче «Рейнджерс» с «Эдмонтоном»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поразил в большинстве ворота «Эдмонтон Ойлерз» на старте второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Однако арбитры уже остановили игру из-за того, что голкипер гостей Стюарт Скиннер потерял шлем после попадания в него от Мики Зибанеджада. Гол Панарина не был засчитан. Эта шайба могла стать для него 18-й в сезоне.

ВИДЕО

Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На данный момент хозяева ведут в счёте 1:0. Единственный гол в первом периоде забил Блейк Уилер с передач Зибанеджада и Криса Крайдера.

«Рейнджерс» сейчас лидируют в Восточной конференции НХЛ с 45 очками после 30 матчей. «Эдмонтон» идёт 13-м на Западе с 29 очками после 30 игр.

Материалы по теме
Артемий Панарин повторил достижение Мессье и Ягра за «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android