Арбитры не засчитали гол Панарина в матче «Рейнджерс» с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поразил в большинстве ворота «Эдмонтон Ойлерз» на старте второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Однако арбитры уже остановили игру из-за того, что голкипер гостей Стюарт Скиннер потерял шлем после попадания в него от Мики Зибанеджада. Гол Панарина не был засчитан. Эта шайба могла стать для него 18-й в сезоне.

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Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На данный момент хозяева ведут в счёте 1:0. Единственный гол в первом периоде забил Блейк Уилер с передач Зибанеджада и Криса Крайдера.

«Рейнджерс» сейчас лидируют в Восточной конференции НХЛ с 45 очками после 30 матчей. «Эдмонтон» идёт 13-м на Западе с 29 очками после 30 игр.