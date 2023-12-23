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«Детройт» забросил пять шайб в первом периоде впервые за 12 лет

«Детройт» забросил пять шайб в первом периоде впервые за 12 лет
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В эти минуты в Детройте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:4 в пользу хозяев.

Примечательно, что все свои пять шайб «Ред Уингз» забросили в первом периоде. Это случилось впервые с 8 декабря 2011 года, когда «красные крылья» так же забросили пять раз в первой 20-минутке в матче с «Финикс Койотс» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 6
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кейн (Ларкин, Дебринкэт) – 04:30     2:0 Кейн (Дебринкэт, Холл) – 08:16     2:1 Бринк (Фараби, Замула) – 09:00     3:1 Спронг (Зайдер, Рэймонд) – 15:05 (pp)     4:1 Комфер (Велено, Рэймонд) – 15:38     5:1 Гостисбер (Кейн, Дебринкэт) – 19:42     5:2 Кутюрье (Санхайм, Замула) – 23:37     5:3 Фрост (Санхайм, Аткинсон) – 24:01     5:4 Хэтэуэй (Лотон, Йорк) – 45:51     5:5 Лотон (Фёрстер, Фараби) – 53:30     5:6 Типпетт (Конечны, Ристолайнен) – 54:53     6:6 Ларкин (Питри, Зайдер) – 55:30     7:6 Рэймонд – 65:00    

Отметим, что дубль к этому моменту в составе «Детройта» сделал звёздный нападающий Патрик Кейн. Также двумя результативными передачами отметился российский защитник «Филадельфии» Егор Замула.

В случае победы в этой игре «Ред Уингз» прервут свою четырёхматчевую серию поражений.

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