«Детройт» забросил пять шайб в первом периоде впервые за 12 лет

В эти минуты в Детройте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:4 в пользу хозяев.

Примечательно, что все свои пять шайб «Ред Уингз» забросили в первом периоде. Это случилось впервые с 8 декабря 2011 года, когда «красные крылья» так же забросили пять раз в первой 20-минутке в матче с «Финикс Койотс» (5:2).

Отметим, что дубль к этому моменту в составе «Детройта» сделал звёздный нападающий Патрик Кейн. Также двумя результативными передачами отметился российский защитник «Филадельфии» Егор Замула.

В случае победы в этой игре «Ред Уингз» прервут свою четырёхматчевую серию поражений.