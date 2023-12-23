Защитник «Детройта» получил две минуты за то, что показал, как картинно падал соперник

В эти минуты в Детройте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Филадельфию Флайерз».

В первой половине второго периода защитник хозяев Шейн Гостисбер получил малый штраф за блокировку. Американец оказался не согласен с решением арбитра, и направляясь в штрафной бокс решил показать судье, как красиво и эффектно падал его соперник. Рефери не оценил данный поступок и добавил Гостисберу ещё две минуты.

«Чемпионат» предлагает посмотреть курьёзный момент с участием защитника «Ред Уингз».

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На данный момент в матче начался третий период, счёт 5:3 в пользу хозяев.

Отметим, что помимо данного курьёзного эпизода Гостисбер в этом матче отметился заброшенной шайбой.