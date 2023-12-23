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Защитник «Детройта» получил две минуты за то, что показал, как картинно падал соперник

Защитник «Детройта» получил две минуты за то, что показал, как картинно падал соперник
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В эти минуты в Детройте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Филадельфию Флайерз».

В первой половине второго периода защитник хозяев Шейн Гостисбер получил малый штраф за блокировку. Американец оказался не согласен с решением арбитра, и направляясь в штрафной бокс решил показать судье, как красиво и эффектно падал его соперник. Рефери не оценил данный поступок и добавил Гостисберу ещё две минуты.

«Чемпионат» предлагает посмотреть курьёзный момент с участием защитника «Ред Уингз».

ВИДЕО

На данный момент в матче начался третий период, счёт 5:3 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 6
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кейн (Ларкин, Дебринкэт) – 04:30     2:0 Кейн (Дебринкэт, Холл) – 08:16     2:1 Бринк (Фараби, Замула) – 09:00     3:1 Спронг (Зайдер, Рэймонд) – 15:05 (pp)     4:1 Комфер (Велено, Рэймонд) – 15:38     5:1 Гостисбер (Кейн, Дебринкэт) – 19:42     5:2 Кутюрье (Санхайм, Замула) – 23:37     5:3 Фрост (Санхайм, Аткинсон) – 24:01     5:4 Хэтэуэй (Лотон, Йорк) – 45:51     5:5 Лотон (Фёрстер, Фараби) – 53:30     5:6 Типпетт (Конечны, Ристолайнен) – 54:53     6:6 Ларкин (Питри, Зайдер) – 55:30     7:6 Рэймонд – 65:00    

Отметим, что помимо данного курьёзного эпизода Гостисбер в этом матче отметился заброшенной шайбой.

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