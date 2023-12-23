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Патрик Кейн вышел на второе место в истории НХЛ сразу по двум статистическим показателям

Патрик Кейн вышел на второе место в истории НХЛ сразу по двум статистическим показателям
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В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (7:6 Б).

Звёздный нападающий «красных крыльев» Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами, голевой передачей и решающим реализованным буллитом.

Таким образом, на счету Кейна 50 реализованных буллитов в послематчевых сериях за карьеру в НХЛ. Также это 22-й в его карьере гол, ставший решающим в матче. По обоим показателям 35-летний американец вышел на чистое второе место в истории НХЛ. По первому из них он уступает только своему бывшему одноклубнику по «Чикаго Блэкхоукс» Джонатану Тэйвзу (52). По второму — экс-форварду «Детройта» Франсу Нильсену (23).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 9 (4+5) очков в 9 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 6
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кейн (Ларкин, Дебринкэт) – 04:30     2:0 Кейн (Дебринкэт, Холл) – 08:16     2:1 Бринк (Фараби, Замула) – 09:00     3:1 Спронг (Зайдер, Рэймонд) – 15:05 (pp)     4:1 Комфер (Велено, Рэймонд) – 15:38     5:1 Гостисбер (Кейн, Дебринкэт) – 19:42     5:2 Кутюрье (Санхайм, Замула) – 23:37     5:3 Фрост (Санхайм, Аткинсон) – 24:01     5:4 Хэтэуэй (Лотон, Йорк) – 45:51     5:5 Лотон (Фараби, Фёрстер) – 53:30     5:6 Типпетт (Конечны, Ристолайнен) – 54:53     6:6 Ларкин (Питри, Зайдер) – 55:30     7:6 Рэймонд – 65:00    
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