Патрик Кейн вышел на второе место в истории НХЛ сразу по двум статистическим показателям

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (7:6 Б).

Звёздный нападающий «красных крыльев» Патрик Кейн отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами, голевой передачей и решающим реализованным буллитом.

Таким образом, на счету Кейна 50 реализованных буллитов в послематчевых сериях за карьеру в НХЛ. Также это 22-й в его карьере гол, ставший решающим в матче. По обоим показателям 35-летний американец вышел на чистое второе место в истории НХЛ. По первому из них он уступает только своему бывшему одноклубнику по «Чикаго Блэкхоукс» Джонатану Тэйвзу (52). По второму — экс-форварду «Детройта» Франсу Нильсену (23).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кейна 9 (4+5) очков в 9 матчах.