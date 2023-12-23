«Порадовался за великого!». Нападающий «Металлурга» — о заброшенной шайбе Овечкина

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о том факте, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свёю 14-матчевую безголевую серию в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«На самом деле порадовался за великого! Конечно, со всеми случается, все мы люди. У него сейчас было 14 матчей без голов, а теперь, думаю, будет столько же подряд забивать. Он молодец!», — сказал Канцеров в интервью Metaratings.ru.

Напомним, накануне Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф, вместе взятых) после Гретцки (1016).