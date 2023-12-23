«Только интереснее будет». Красоткин — о конкуренции с Худобиным в «Сибири»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин высказался о конкуренции со своим одноклубником Антоном Худобиным.

«С Худобиным нормально общаемся. Он отличный парень, профессионал. У него большой опыт. Есть чему у него поучиться. Много нюансов в плане подготовки и рабочей этики можно перенять. Да и в общении Худобин — открытый, добрый и позитивный человек.

Конкуренция — двигатель прогресса. Поэтому, наоборот, только интереснее будет. У каждого человека можно чему-то поучиться, так что хорошо, что Худобин в «Сибири», — сказал Красоткин в интервью «Известиям».

Напомним, текущий сезон 37-летний Худобин начинал в составе красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ, в составе которого провёл 11 матчей, показав 92,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,29.

До «Сокола» за свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».