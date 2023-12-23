«Витязь» расторг контракт с 24-летним вратарём

Вратарь Кирилл Устименко покидает «Витязь», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Контракт с 24-летним хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

Голкипер в текущем сезоне провёл 11 матчей, в которых одержал пять побед с 91% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,61. Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги является для вратаря дебютным.

Подопечные Дмитрия Рябыкина в нынешнем сезоне провели 42 встречи, в которых одержали 13 побед. С 31 очком в активе «Витязь» находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подмосковный клуб встретится дома с минским «Динамо». Она начнётся 24 декабря в 14:00 мск. «Витязь» в последних шести матчах потерпел шесть поражений.