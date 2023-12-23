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«Сибирь» без Прохоркина в составе обыграла дома «Ак Барс»

«Сибирь» без Прохоркина в составе обыграла дома «Ак Барс»
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В Новосибирске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На девятой минуте первого периода Никита Ефремов с передачи Динара Хамидуллина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Павел Гоголев с передачи Ивана Климовича удвоил преимущество хозяев.

На девятой минуте второго периода Илья Морозов с передачи Тейлора Бека сделал счёт 3:0.

На шестой минуте третьего отрезка Евгений Свечников с передач Дмитрия Кателевского и Артёма Лукоянова размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Вячеслав Войнов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Спустя три минуты Энди Андреофф вновь довёл преимущество «Сибири» до двух шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Ефремов (Хамидуллин) – 08:17 (4x5)     2:0 Гоголев (Климович) – 16:26 (5x5)     3:0 Морозов (Бек) – 28:10 (5x5)     3:1 Свечников (Кателевский, Лукоянов) – 45:43 (5x5)     3:2 Войнов – 51:38 (5x5)     4:2 Андреофф (Бутузов, Дубакин) – 54:31 (5x5)    

Напомним, нападающий новосибирского клуба Николай Прохоркин пропускал этот матч.

В следующем матче «Сибирь» примет на своём льду омский «Авангард» 26 декабря. «Ак Барс» 28 декабря в Казани сыграет с «Металлургом».

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