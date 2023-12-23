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«Сибирь» без Прохоркина в составе обыграла дома «Ак Барс»

В Новосибирске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На девятой минуте первого периода Никита Ефремов с передачи Динара Хамидуллина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Павел Гоголев с передачи Ивана Климовича удвоил преимущество хозяев.

На девятой минуте второго периода Илья Морозов с передачи Тейлора Бека сделал счёт 3:0.

На шестой минуте третьего отрезка Евгений Свечников с передач Дмитрия Кателевского и Артёма Лукоянова размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Вячеслав Войнов сократил отставание «Ак Барса» до минимума. Спустя три минуты Энди Андреофф вновь довёл преимущество «Сибири» до двух шайб.

Напомним, нападающий новосибирского клуба Николай Прохоркин пропускал этот матч.

В следующем матче «Сибирь» примет на своём льду омский «Авангард» 26 декабря. «Ак Барс» 28 декабря в Казани сыграет с «Металлургом».