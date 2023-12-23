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Локомотив — ЦСКА. Произвольная программа
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«Локомотив» обыграл в овертайме ЦСКА благодаря голу Шалунова

«Локомотив» обыграл в овертайме ЦСКА благодаря голу Шалунова
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Матч закончился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды лишь по разу смогли поразить ворота друг друга, обе шайбы пришлись на второй период, — счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, а армейцы ответили на это точным броском Михаила Григоренко. В овертайме победу железнодорожникам принёс экс-нападающий армейцев Максим Шалунов, отличившийся с передачи Максима Берёзкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После этой победы «Локомотив» остаётся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками в 41 матче, а армейцы (47) – на шестом месте.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Рафиков (Каюмов, Шалунов) – 33:21 (5x5)     1:1 Григоренко (Уильямс, Окулов) – 45:27 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 63:16 (3x3)    
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