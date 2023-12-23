«Локомотив» обыграл в овертайме ЦСКА благодаря голу Шалунова

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Матч закончился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды лишь по разу смогли поразить ворота друг друга, обе шайбы пришлись на второй период, — счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, а армейцы ответили на это точным броском Михаила Григоренко. В овертайме победу железнодорожникам принёс экс-нападающий армейцев Максим Шалунов, отличившийся с передачи Максима Берёзкина.

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После этой победы «Локомотив» остаётся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками в 41 матче, а армейцы (47) – на шестом месте.