«Смысл его брать?» Леонтьев рассказал, что «Нефтехимику» предлагали защитника-иностранца

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Динамо» (2:3 ОТ) объяснил, почему 29-летний канадский центральный нападающий Жан-Себастьен Ди, перешедший из магнитогорского «Металлурга», выступает на позиции крайнего, и рассказал о дальнейших планах по усилению команды.

«В центре он выступал совсем немного. Это не его позиция. Я смотрел игры АХЛ прошлого и позапрошлого сезона, лично беседовал с Ди. Центральная ось – это не его тема.

Будут ли ещё какие-то обмены? Обменов точно не будет. Бойцы нам самим нужны, а на рынке никого нет. Нам предлагали одного защитника-иностранца, но пока визы и оформление документов, то приедет уже в феврале. Смысл его брать? Пока никого не будет. Конечно, усилиться хотелось бы, но… Я думаю, что те бойцы, что у нас есть – в полном порядке и будут достойно сражаться. Я уверен, что они смогут сделать то, что мы задумали», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале клуба.