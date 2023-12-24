Самолёт с хоккеистами «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах

Самолёт с хоккеистами «Сочи» экстренно приземлился в Минеральных водах из-за непогоды.

«Обычно в это время здесь появляется пост от админа с текстом о Сочи, но погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», — говорится в телеграм-канале клуба.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды перенесли 18 авиарейсов.

Напомним, в матче регулярного чемпионата «Сочи» в овертайме уступил «Барысу» со счётом 2:3.

На данный момент «Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 33 очка. Серия поражений команды составляет семь матчей.

В следующем матче «Сочи» встретится с «Адмиралом». Матч состоится 26 декабря, начало – 19:30 мск.