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Купер — о победе над «Вашингтоном»: их было трудно обыграть, они хорошая команда

Купер — о победе над «Вашингтоном»: их было трудно обыграть, они хорошая команда
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил победу по буллитам в упорном матче с «Вашингтоном» (2:1 Б).

«Второй раз подряд мы играем в упорном матче, мы вырвали победу в концовке предыдущей игры с «Вегасом» (5:4). Мы ещё не играли с «Вашингтоном» в этом году, и они являются действительно хорошей командой. Итак, за последнее время мы обыграли парочку хороших команд.

Их трудно обыграть. Так что было хорошо забить быстрый гол, две команды играли довольно плотно, и логично, что матч закончился серией буллитов. В этом году мы не слишком хорошо играем в дополнительное время, но сегодня мы оказались на победной стороне», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

«Тампа» вышла на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции с 39 очками. У «Вашингтона» столько же очков, он находится на строчку выше по дополнительным показателям.

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