Генеральный директор «Авангарда» анонсировал трансфер иностранного нападающего

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков анонсировал грядущий трансфер и заявил, что омский клуб ждёт иностранного нападающего.

«Пока фамилию я назвать не могу, но после Нового года к нам приедет иностранный нападающий. Фактурный, игравший за свою сборную и имеющий опыт игры в НХЛ и АХЛ. Мы убеждены, что это придаст силы нашему второму звену и бригаде большинства», — сказал Чистяков в эфире клубного ТВ.

После 40 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне-2023/2024 лимит на легионеров в КХЛ был уменьшен до трёх иностранных хоккеистов. Ранее этот лимит составлял пять легионеров. На прошедшем собрании руководителей клубов лиги вновь обсуждалось расширение лимита.