Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон

В Москве в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После первого периода счёт 3:0 в пользу красно-белых.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей по ходу первого периода. Таким образом, Голдобин набрал 57-е (28+29) очко в сезоне и установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. По 55 баллов набирали Бранко Радивоевич (сезон-2009/2010) и Александр Хохлачёв (сезон-2022/2023).

Отметим, что в этом матче за «Спартак» дебютировал 40-летний нападающий Илья Ковальчук, который последний раз играл в профессиональный хоккей два с половиной года назад.