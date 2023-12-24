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Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон

Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон
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В Москве в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После первого периода счёт 3:0 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
2-й период
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Чайковски (Голдобин) – 05:48 (5x5)     2:0 Голдобин (Мальцев, Порядин) – 11:46     3:0 Локтионов (Бурмистров, Принс) – 19:43 (5x4)    

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей по ходу первого периода. Таким образом, Голдобин набрал 57-е (28+29) очко в сезоне и установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. По 55 баллов набирали Бранко Радивоевич (сезон-2009/2010) и Александр Хохлачёв (сезон-2022/2023).

Отметим, что в этом матче за «Спартак» дебютировал 40-летний нападающий Илья Ковальчук, который последний раз играл в профессиональный хоккей два с половиной года назад.

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