«Торпедо» продлило контракт с 18-летним нападающим Никитой Артамоновым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение рассчитано сроком до 30 апреля 2026 года.

18-летний форвард дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. В текущем сезоне Артамонов провёл 33 матча, в которых набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. Также в активе Никиты победа в Кубке Харламова вместе с «Чайкой» весной этого года.

После 43 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции лиги. Во вчерашнем матче с петербургским СКА «Торпедо» одержало домашнюю победу со счётом 3:1.