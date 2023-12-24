Стала известна подробная статистика Ковальчука в дебютной игре за «Спартак»

Стала известна статистика 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, проведшего дебютный матч за московский «Спартак» после возвращения, которое пришлось на встречу регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

Три броска в створ.

Одна заброшенная шайба.

Показатель полезности «0».

14 минут 33 секунды на льду (17 смен).

3 минуты 6 секунд на льду при игре в большинстве (3 смены).

4 минуты 57 секунд – время, проведённое в атаке.

29,5 км/ч – максимальная скорость.

3,62 км – пройденная дистанция.

14,8 км/ч – средняя скорость.

0,19 км – дистанция с контролем шайбы.

Напомним, Ковальчук является воспитанником «Спартака». В этой игре он вышел во втором звене с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.