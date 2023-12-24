Жамнов — о рекорде Голдобина: рады за него и поздравили его. Он любит все эти поздравления

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ряд индивидуальных достижений игроков красно-белых, которые удалось покорить в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«У нас сегодня три события – Андрей Локтионов забросил 100-ю шайбу, возвращение Ильи Ковальчука в большой спорт и Голдобин побил рекорд. Думаю, это заслуга в первую очередь Николая и всей команды. Мы рады за него, поздравили его. Он любит все эти поздравления», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в матче с «Куньлунем» форвард «Спартака» Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей по ходу первого периода. Таким образом, Голдобин набрал 57-е (28+29) очко в сезоне и установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат.