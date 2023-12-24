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«Не хватило самоотверженности». Кравец — о поражении «Авангарда» от «Металлурга»

«Не хватило самоотверженности». Кравец — о поражении «Авангарда» от «Металлурга»
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Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда», подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Считаю, что игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали. «Металлург» забросил на шайбу больше, мы, в принципе, допустили две индивидуальные ошибки в концовке периода, ну и в эпизоде с третьим голом нельзя было так отдавать шайбу сопернику. Но не сдались, боролись до конца, и возможности были сравнять счёт. Но это игра против сильной команды, в этот раз не получилось, двигаемся дальше.

Не могу сказать, что «Металлург» чем-то удивил в большинстве. Просто они выполнили своё задание, а мы – нет. Где-то индивидуальные ошибки. Мне кажется, что сегодня ещё не хватило самоотверженности, впервые за долгое время всего шесть блоков сделали. Это тоже важно, нужно запоминать эти детали», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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