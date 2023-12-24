Форвард «Металлурга»: был бы рад, если бы Гераськин был с нами. Но это не мне решать

Даниил Вовченко, нападающий «Металлурга», поделился мнением о своём бывшем одноклубнике по «Северстали» Игоре Гераськине, против которого ему пришлось играть в прошедшем матче КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Конечно, разбирали первую тройку «Авангарда», готовились, старались лишить их шайбы. Всех секретов раскрывать не буду. Отличается ли работа с Разиным в «Северстали» и «Металлурге»? Скажу так: я пришёл сюда, и как будто бы и не уходил из Череповца. Всё знакомо, всё понятно, влился сразу. Гераськина не хватает? Ну это уж не мне решать, но я был бы рад, если бы он был с нами», — передаёт слова Вовченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Гераськин принял участие в 41 матче за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «-3».