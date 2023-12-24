«Уровень его нынешней игры не устраивает «Ладу». Браташ — о 8 матчах без голов Джозефса

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ высказался о крупном домашнем поражении от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:5), выразив недовольство игрой 29-летнего канадского нападающего Троя Джозефса, не забивающего восемь игр кряду.

«Мы очень хотели выиграть, как всегда, но не получилось сегодня, не повезло. Три шайбы, пропущенные в меньшинстве, решили судьбу матча. То у нас клюшка попадает в коньки, то вылетает из рук – всё это и привело к такому результату. А так, неплохо боролись, было и содержание в игре.

С чем связана такая невзрачная игра в дебюте последних матчей? Этот же вопрос мы задаём нашим игрокам, но пока ответа от них не услышали.

Могла ли повлиять травма на игру Джозефса? Трудно ответить, но уровень его нынешней игры нас не устраивает», — приводит слова Браташа пресс-служба «Лады» в телеграм-канале клуба.

Напомним, в текущем сезоне Джозефс принял участие в 35 матчах за «Ладу», в которых отметился 20 (12+8) результативными действиями при коэффициенте полезности «+6». Нападающий принимал участие и в Матче всех звёзд КХЛ – 2023, который состоялся в Санкт-Петербурге в этом месяце. Последний раз он отметился заброшенной шайбой ещё 9 ноября в игре с «Ак Барсом» (3:2).