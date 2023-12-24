Турнирная таблица КХЛ: «Спартак» вновь лидер на Западе, «Автомобилист» обошёл «Ак Барс»

По итогам воскресного игрового дня (24 декабря) в турнирной таблице КХЛ произошёл ряд изменений.

Московский «Спартак» благодаря уверенной домашней победе над «Куньлунем» (5:2) вернул себе лидерство на Западе. Подопечные Алексея Жамнова сравнялись по очкам (62) с московским «Динамо», однако обходят их по дополнительным показателям. «Северсталь» (45), идущая седьмой, одержала победу над «Адмиралом» (3:1) и оторвалась от минского «Динамо» (40), которое уступило «Витязю» (4:6).

На Востоке в матче лидеров конференции между «Авангардом» и «Металлургом» сильнее оказались гости – 3:2, благодаря чему команда Андрея Разина стала единоличным лидером в турнирной таблице с 59 очками, в то время как у подопечных Михаила Кравца в активе 57 баллов. «Автомобилист», обыграв «Ладу» (5:1), обошёл в турнирной таблице «Ак Барс» и занимает теперь шестое место с 51 очком.