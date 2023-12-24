Грубая ошибка судей в пользу «Металлурга» и внезапный провал «Лады». Итоги дня в КХЛ

24 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

В Омске «Авангард» закрывал программу домашних матчей 2023 года встречей с «Магниткой» за лидерство на Востоке. В первом периоде команды обменялись голами в большинстве – на первую за уральцев шайбу Даниила Вовченко ответил Михаил Беляев. Во втором периоде «ястребы» владели преимуществом, но не только н забили, но и пропустили в концовке – Максим Карпов реализовал второе большинство «Магнитки» в матче. Правда, тут не обошлось без судейской ошибки: Артёма Чмыхова отправили в штрафной бокс за выброс шайбы, тогда как рикошет от конька Даниила Вовченко был очевиден.

В третьем периоде уральцы забили третий гол, и он оказался решающим. В оставшееся время «Авангард» отыграл только одну шайбу усилиями Игоря Гераськина, в остальном же оборона «Металлурга» и вратарь Илья Набоков действовали безупречно. «Магнитка» с третьей попытки в сезоне обыграла «ястребов» и укрепила позиции на первой строчке Востока.

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Самый результативный и качельный матч дня состоялся в Балашихе, где «Витязь» принимал минское «Динамо». Хозяева повели 2:0 к 18-й минуте и контролировали игру, но затем сначала пропустили «в раздевалку» от Егора Борикова, а затем напрочь провалили второй период, получив от белорусов три безответные шайбы за отрезок.

Неизвестно, что Дмитрий Рябыкин говорил подопечным во втором перерыве, но в заключительной двадцатиминутке «Витязь» буквально разорвал соперника. Хозяева сравняли счёт, вышли вперёд, а на последней минуте ещё и поразили пустые ворота минчан. 6:4 – клуб из Балашихи прервал затяжную серию поражений и сократил отставание от восьмого места на Западе, которое как раз занимает «Динамо», до семи очков.

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Главным событием матча «Спартак» — «Куньлунь» стал, конечно, дебют Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне КХЛ. Звёздный ветеран красно-белых был заметен, заработал на себе удаление, «привёз» гол в свои ворота, а в концовке встречи забил за «Спартак» спустя 22 года, поразив пустые ворота.

В целом же борьбы в матче не получилось. Один из лидеров Запада без особых проблем разобрался с аутсайдером конференции, сделав результат уже в первом периоде.

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Неожиданный результат был зафиксирован в тольяттинском матче «Лады» и «Автомобилиста». Крепкий волжский клуб развалился на домашней площадке, а нестабильная уральская команда одержала редкую для себя уверенную выездную победу. В конце второго периода Максим Березин подарил надежду хозяевам на камбэк, сократив разницу в счёте до минимума, но уже в начале третьего отрезка разыгравшийся в последнее время Сергей Широков забил свой второй гол в матче, и после этого уже «Автомобилист» лишь увеличивал преимущество.

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В Череповце встречались «Северсталь» и «Адмирал». Гости открыли счёт на 13-й минуте, хозяева отыгрались в концовке периода в большинстве, а в середине матча Александр Скоренов забросил шайбу, которая оказалась победной. Дальневосточники до конца игры так и не сумели больше пробить Дмитрия Шугаева, а Скоренов за полминуты до финальной сирены оформил дубль, поразив пустые ворота.

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Матчи 25 декабря