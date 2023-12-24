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Результаты матчей КХЛ 24 декабря, турнирная таблица, обзоры матчей, видео голов, расписание игр на 25 декабря

Грубая ошибка судей в пользу «Металлурга» и внезапный провал «Лады». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Обзор матчей КХЛ 24 декабря
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«Спартак» победой отметил дебют Ковальчука, «Витязь» и минское «Динамо» выдали сумасшедший матч.

24 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Михайлис) – 06:01 (5x4)     1:1 Беляев (Гуляев, Николишин) – 11:27 (5x4)     1:2 Карпов (Гребёнкин, Зернов) – 37:31 (5x4)     1:3 Джонсон (Коробкин, Силантьев) – 42:29 (5x5)     2:3 Гераськин (Филатьев) – 45:10 (5x5)    

В Омске «Авангард» закрывал программу домашних матчей 2023 года встречей с «Магниткой» за лидерство на Востоке. В первом периоде команды обменялись голами в большинстве – на первую за уральцев шайбу Даниила Вовченко ответил Михаил Беляев. Во втором периоде «ястребы» владели преимуществом, но не только н забили, но и пропустили в концовке – Максим Карпов реализовал второе большинство «Магнитки» в матче. Правда, тут не обошлось без судейской ошибки: Артёма Чмыхова отправили в штрафной бокс за выброс шайбы, тогда как рикошет от конька Даниила Вовченко был очевиден.

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В третьем периоде уральцы забили третий гол, и он оказался решающим. В оставшееся время «Авангард» отыграл только одну шайбу усилиями Игоря Гераськина, в остальном же оборона «Металлурга» и вратарь Илья Набоков действовали безупречно. «Магнитка» с третьей попытки в сезоне обыграла «ястребов» и укрепила позиции на первой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Воробьёв (Цицюра) – 00:35 (5x5)     2:0 Аркалов – 17:38 (5x5)     2:1 Бориков (Ковгореня, Смирнов) – 19:28 (5x5)     2:2 Калдис (Энас, Кодола) – 25:30 (5x4)     2:3 Кузнецов (Стась, Смирнов) – 26:45 (5x5)     2:4 Кузнецов (Стась, Хэмилтон) – 39:49 (5x5)     3:4 Яремчук – 41:34 (5x5)     4:4 Воробьёв – 54:56 (5x4)     5:4 Кара (Педан, Дарьин) – 55:39 (5x4)     6:4 Барак (Уилсон, Дарьин) – 59:09 (en)    

Самый результативный и качельный матч дня состоялся в Балашихе, где «Витязь» принимал минское «Динамо». Хозяева повели 2:0 к 18-й минуте и контролировали игру, но затем сначала пропустили «в раздевалку» от Егора Борикова, а затем напрочь провалили второй период, получив от белорусов три безответные шайбы за отрезок.

Неизвестно, что Дмитрий Рябыкин говорил подопечным во втором перерыве, но в заключительной двадцатиминутке «Витязь» буквально разорвал соперника. Хозяева сравняли счёт, вышли вперёд, а на последней минуте ещё и поразили пустые ворота минчан. 6:4 – клуб из Балашихи прервал затяжную серию поражений и сократил отставание от восьмого места на Западе, которое как раз занимает «Динамо», до семи очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Чайковски (Голдобин) – 05:48 (5x5)     2:0 Голдобин (Мальцев, Порядин) – 11:46 (5x5)     3:0 Локтионов (Бурмистров, Принс) – 19:43 (5x4)     4:0 Филин (Принс, Савиков) – 32:21 (5x5)     4:1 Родевальд (Челиос) – 37:12 (4x5)     4:2 Фу (Фу, Кэмпбелл) – 46:14 (5x5)     5:2 Ковальчук (Локтионов) – 58:15 (en)    

Главным событием матча «Спартак» — «Куньлунь» стал, конечно, дебют Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне КХЛ. Звёздный ветеран красно-белых был заметен, заработал на себе удаление, «привёз» гол в свои ворота, а в концовке встречи забил за «Спартак» спустя 22 года, поразив пустые ворота.

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В целом же борьбы в матче не получилось. Один из лидеров Запада без особых проблем разобрался с аутсайдером конференции, сделав результат уже в первом периоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Да Коста, Мэйсек) – 09:15 (5x4)     0:2 Голышев (Макеев, Зборовский) – 27:51 (5x5)     1:2 Березин (Шумаков) – 37:52 (5x5)     1:3 Широков (Эберт, Да Коста) – 41:19 (5x3)     1:4 Эберт (Валк, Да Коста) – 55:49 (5x4)     1:5 Обидин (Бывальцев) – 59:48 (5x5)    

Неожиданный результат был зафиксирован в тольяттинском матче «Лады» и «Автомобилиста». Крепкий волжский клуб развалился на домашней площадке, а нестабильная уральская команда одержала редкую для себя уверенную выездную победу. В конце второго периода Максим Березин подарил надежду хозяевам на камбэк, сократив разницу в счёте до минимума, но уже в начале третьего отрезка разыгравшийся в последнее время Сергей Широков забил свой второй гол в матче, и после этого уже «Автомобилист» лишь увеличивал преимущество.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Берлёв) – 12:01 (5x5)     1:1 Лишка (Пилипенко, Аймурзин) – 18:36 (5x4)     2:1 Скоренов (Иванцов) – 32:05 (5x5)     3:1 Скоренов – 59:31 (en)    

В Череповце встречались «Северсталь» и «Адмирал». Гости открыли счёт на 13-й минуте, хозяева отыгрались в концовке периода в большинстве, а в середине матча Александр Скоренов забросил шайбу, которая оказалась победной. Дальневосточники до конца игры так и не сумели больше пробить Дмитрия Шугаева, а Скоренов за полминуты до финальной сирены оформил дубль, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 25 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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