Локтионов — о Ковальчуке: раньше вместе играли, поэтому надо чуть-чуть вспомнить былое

33-летний нападающий московского «Спартака» Андрей Локтионов поделился впечатлениями от 100-й заброшенной шайбы в КХЛ в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), а также высказался об игре в одном звене с Ильёй Ковальчуком.

«Как состоялась 100-я шайба? При игре «5х4» Бурмистров хорошо мне выложил (шайбу. – Прим. «Чемпионата») и я удачно попал. Всё так сложилось хорошо.

Впечатления от игры в тройке с Ковальчуком? Очень хорошо сегодня играли, но надеюсь, что дальше будем ещё лучше. С Ильёй вместе играли раньше, поэтому сейчас чуть-чуть надо вспомнить былое.

Неубедительная игра в конце матча? Да, я думаю, уже начали вальяжно играть, потому что счёт позволял это делать, а соперник нас за это наказал. Хорошо, что в конце тоже забили, так всё удачно сложилось для нас.

Тематика «народных гуляний»? Да, это только хорошо, конечно. Приветствуем, когда полные трибуны. Да и вообще, «Спартак», если честно, умеет это всё делать очень красиво, так что, чем больше таких матчей, тем лучше», — сказал Локтионов в опубликованном интервью пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, всего на счету Локтионова в нынешнем сезоне 37 (10+27) очков при показателе полезности «+14». За карьеру в КХЛ Андрей провёл 526 матчей, совершив 261 (100+161) результативное действие.