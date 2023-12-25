«Адмирал» расторг контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

В составе «моряков» 28-летний нападающий провёл 16 матчей, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. 18 ноября «Адмирал» выставил Павла на драфт отказов, но никто из клубов КХЛ не направил заявку в отношении нападающего. Последний месяц Варфоломеев находился в стане клуба-партнёра – «Динамо-Алтай».

Всего в КХЛ Варфоломеев провёл 334 матча, в которых набрал 140 очков — забросил 73 шайбы и отдал 67 результативных передач с показателем полезности «-34». В КХЛ форвард выступал за «Югру», магнитогорский «Металлург», «Торпедо», «Витязь», «Адмирал» и минское «Динамо».