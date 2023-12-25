Рейтинг тренеров КХЛ: чемпион Фёдоров близок к увольнению, Жамнов снова лидер

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

Место Тренер Клуб 1 (8) Алексей Жамнов «Спартак» 2 (3) Игорь Никитин «Локомотив» 3 (1) Роман Ротенберг СКА 4 (6) Алексей Кудашов «Динамо» М 5 (7) Игорь Ларионов «Торпедо» 6 (4) Андрей Разин «Металлург» 7 (2) Михаил Кравец «Авангард» 8 (5) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 9 (9) Алексей Заварухин «Трактор» 10 (-) Сергей Кривокрасов «Сибирь» 11 (22) Николай Заварухин «Автомобилист» 12 (11) Олег Браташ «Лада» 13 (18) Андрей Козырев «Северсталь» 14 (10) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 15 (14) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 16 (12) Виктор Игнатьев «Куньлунь» 17 (13) Сергей Фёдоров ЦСКА 18 (15) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 19 (19) Андрей Мартемьянов «Амур» 20 (20) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 21 (21) Леонид Тамбиев «Адмирал» 22 (-) Олег Болякин «Барыс» 23 (23) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи»