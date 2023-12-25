Рейтинг тренеров КХЛ: чемпион Фёдоров близок к увольнению, Жамнов снова лидер
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (8)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|2 (3)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|3 (1)
|Роман Ротенберг
|СКА
|4 (6)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|5 (7)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|6 (4)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|7 (2)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|8 (5)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|9 (9)
|Алексей Заварухин
|«Трактор»
|10 (-)
|Сергей Кривокрасов
|«Сибирь»
|11 (22)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12 (11)
|Олег Браташ
|«Лада»
|13 (18)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|14 (10)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|15 (14)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|16 (12)
|Виктор Игнатьев
|«Куньлунь»
|17 (13)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|18 (15)
|Дмитрий Рябыкин
|«Витязь»
|19 (19)
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
|20 (20)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|21 (21)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|22 (-)
|Олег Болякин
|«Барыс»
|23 (23)
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
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