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КХЛ определила лучших игроков 15-й недели сезона-2023/2024

КХЛ определила лучших игроков 15-й недели сезона-2023/2024
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 15-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим защитником признан Михал Чайковски из «Спартака», который забросил две шайбы и отметился одной голевой передачей в трёх матчах на прошедшей неделе. Словацкий защитник не провёл ни одной из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим голкипером недели признан Дмитрий Шугаев из череповецкой «Северстали», который одержал две победы в трёх матчах с процентом отражённых бросков 94,44%.

Лучшим форвардом недели стал Марат Хайруллин из петербургского СКА. Форвард отметился тремя шайбами и шестью результативными передачами в трёх матчах при общем показателе полезности «+6».

Лучшим новичком недели впервые в карьере признан Сергей Кузнецов из минского «Динамо». На его счету четыре очка (2+2) в трёх матчах.

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