Гол Свечникова в ворота «Сибири» признан лучшим по итогам прошедшей игровой недели КХЛ

Пресс-служба КХЛ на YouTube-канале опубликовала 10 лучших заброшенных шайб в регулярном чемпионате КХЛ по итогам 15-й игровой недели, которая стала первой после возобновления регулярного чемпионата КХЛ после игры национальных команд.

Лучшей признана шайба 27-летнего российского нападающего казанского «Ак Барса» Евгения Свечникова в выездной игре с «Сибирью» (2:4). Второе место у форварда челябинского «Трактора» Максима Шабанова, отметившегося эффектным сольным проходом в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Замкнул тройку лучших гол хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Максима Карпова в большинстве во встрече с «Авангардом» (3:2).

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