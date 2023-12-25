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Джон Таварес назвал капитана сборной Канады на предстоящем МЧМ-2024

Джон Таварес назвал капитана сборной Канады на предстоящем МЧМ-2024
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19-летний нападающий Фрейзер Минтен, задрафтованный клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», будет исполнять обязанность капитана национальной команды Канады на предстоящем молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2024 в Гётеборге (Швеция). Об этом сообщает TSN.

Как отмечает источник, имя капитана было названо на общем собрании игроков сборной посредством видеосвязи. Почётную роль в этом сыграл капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, который и объявил эту новость. Примечательно, что Минтен жил с семьёй Тавареса в начале этого сезона, когда неожиданно сумел показать себя в тренировочном лагере «Лифс», а затем принял участие в четырёх матчах НХЛ.

«Это потрясающий рождественский подарок — начать турнир в таком статусе», — прокомментировал новость сам Минтен.

Ассистентами капитана назначены Мэтт Савуа, Мэттью Пойтрас, Маверик Ламурё и Оуэн Бек.

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