«Сочи» проведёт оставшиеся матчи в 2023 году в форме из первого сезона в КХЛ

«Сочи» в честь 10-летия клуба решил провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ в 2023 календарном году в форме, в которой они выступали в своём первом сезоне в лиге. Об этом сообщает пресс-служба южан в телеграм-канале.

«Друзья, в честь 10-летия клуба заводим нашу машину времени. Три матча в преддверии Нового года «Сочи» проведёт в форме первого сезона в КХЛ. Мы повернём время вспять и выйдем на лёд в тёмно-синих свитерах с золотыми элементами, с рычащим леопардом на груди и надписью «Краснодарский край». Да, спустя 10 лет дизайн этой формы может вызвать много вопросов, да, дизайнеру хотелось бы пристально посмотреть в глаза, но эта форма – как первая любовь, которая не забывается. Это будет легендарно!» — гласит сообщение пресс-службы «Сочи».

Напомним, в ближайших трёх матчах «Сочи» примет на домашнем льду «Адмирал» (26 декабря), «Салават Юлаев» (28 декабря) и минское «Динамо» (30 декабря).