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Лайпсик забил первый гол с сентября за СКА после шикарной передачи Кадейкина

Лайпсик забил первый гол с сентября за СКА после шикарной передачи Кадейкина
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода гости ведут – 2:0.

В конце второй двадцатиминутки отличиться удалось 29-летнему канадскому нападающему СКА Брендану Лайпсику, для которого эта шайба стала первой с 4 сентября, когда он поразил ворота «Лады» (3:0) в выездном матче. Яркой результативной передачей удалось отметиться нападающему Александру Кадейкину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Лайпсик принял участие в 11 матчах за СКА, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-1». Свой последний матч он провёл 2 октября с «Сочи» (4:5). В прошлом сезоне Брендан выступал в составе магнитогорского «Металлурга».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Толчинский, Никишин) – 19:38 (5x4)     0:2 Лайпсик (Кадейкин, Земчёнок) – 38:08 (5x5)     1:2 О'Делл (Рашевский) – 47:33 (5x5)     1:3 Воробьёв (Гальченюк, Толчинский) – 50:42 (5x5)     2:3 Ожиганов (Рашевский, Кудрявцев) – 57:57 (5x5)    
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