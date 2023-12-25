Лайпсик забил первый гол с сентября за СКА после шикарной передачи Кадейкина

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода гости ведут – 2:0.

В конце второй двадцатиминутки отличиться удалось 29-летнему канадскому нападающему СКА Брендану Лайпсику, для которого эта шайба стала первой с 4 сентября, когда он поразил ворота «Лады» (3:0) в выездном матче. Яркой результативной передачей удалось отметиться нападающему Александру Кадейкину.

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Напомним, в нынешнем сезоне Лайпсик принял участие в 11 матчах за СКА, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-1». Свой последний матч он провёл 2 октября с «Сочи» (4:5). В прошлом сезоне Брендан выступал в составе магнитогорского «Металлурга».