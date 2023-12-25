Никита Гусев прервал 11-матчевую результативную серию в КХЛ в матче со СКА

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев не сумел отметиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (2:3) и прервал свою серию с набранными очками, которая включает в себя 11 матчей.

Результативная серия Гусева началась более месяца назад – 21 ноября в игре с «Ак Барсом» (4:1). В этой 11-матчевой серии ему удалось набрать 17 (4+13) очков.

Напомним, что в текущем сезоне Гусев провёл 43 матча за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 52 (15+37) результативными действиями при коэффициенте полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 598 матчей и 564 (207+357) набранных очка. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.